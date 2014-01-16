Porsche готовят конкурента BMW 5-series
16 января 2014, 06:11ОбществоРОман БОТов
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Исполнительный директор Porsche Мэтьюс Мюллер рассказал о планах компании на создание нового седана. Автомобиль расположится на одну ступень ниже Panamera в модельном ряду немецкой компании и составит конкуренцию BMW 5-series, Mercedes E-Class, Jaguar XF и Maserati Ghibli. Впервые о такой машине Porsche заговорили ещё в 2012 году – тогда проекту было дано название Pajun (Panamera Junior).
На некоторое время о нём пришлось забыть – в центре внимания Porsche оказался новый кроссовер Macan, но скоро придёт время и для Pajun.
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