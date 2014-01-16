Расставят ли точки над «i»? Мать убитого 5 лет назад тагильчанина ищет справедливости

В короткие сроки удалось поймать одного из иностранцев (гр. Чорыев), двое других (гр. Абулов и Хайдаров) успели сбежать из страны. В ходе расследования удалось установить личности всех участников драки, а Чорыев стал главным подозреваемым в убийстве. Именно его в итоге осудили на 12 лет, сейчас он в колонии Свердловской области. Дела по двум другим участникам драки были приостановлены. Накануне миграционная служба дала информацию, что Абулов вновь объявился в Тагиле. Его удалось задержать, и сейчас выходец из Узбекистана получит наказание за кражу (у тагильчан забрали деньги и сотовые телефоны).

Накануне в редакцию TagilCity.ru обратилась мать убитого Наталья Евгеньевна. Она хочет добиться справедливости, ведь, по ее словам, в деле слишком много несостыковок. Как рассказала женщина, когда поймали Абулова, правоохранители ее не пригласили, более того, не был вызван свидетель драки, который все видел из окна своего дома, а в постановлении, которое ей дали на руки, искажена информация.

Этот Абулов, самый высокий из троих, и именно так описал свидетель того, кто бил моего сына. Это он настоящий убийца, а наказание он получит только за кражу, всего 1,5 года. Я хочу, чтобы дело было хотя бы пересмотрено. Даже если как разбой, кража - но должны дать от 5 до 8 лет, а не 1,5 года.

К слову, в приговоре от 31 июля 2008 года прописаны четко описаны показания свидетеля:

Трое парней во всем черном подошли к двоим, стоящим у столба. Один из этих троих нанес одной рукой удар парню, отчего тот сразу же упал на землю лицом вверх и не шевелился, после чего этот стал наносить лежащему на земле парню удары ногами в область головы и шеи, всего было 5-6 ударов. В это время двое других парней наносили удары второму парню, тот как бы присел у столба. Били тоже в голову. После эти трое парней пошли в сторону павильона «В десятку», а высокий, который избивал одного из потерпевших, пройдя немного, вернулся, подошел к лежащему парню и сверху вниз нанес ему ногой сильный удар в лицо. После этого он тоже ушел.

Наталья Евгеньевна рассказывает, что тогда, 5 лет назад, когда все только произошло, она долгое время была в состоянии аффекта, вся жизнь крутилась вокруг мысли о потере сына. Конечно, ей хотелось, чтобы преступники получили по заслугам, и раз Чорыев тоже принимал активное участие в драке, ей важно было, чтобы он оказался в тюрьме. А суд, изучив доказательную базу, приняв во внимание данные свидетелей, приговорил его к 12 годам в колонии строгого режима.

Что касается Абулова, в пресс-релизе МВД Нижнего Тагила говорится следующее:

Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Принимая во внимание, что обвиняемый признался в совершенном преступлении, на стадии предварительного следствия возместил потерпевшему причиненный материальный ущерб, к тому же ранее к уголовной ответственности не привлекался, суд вынес ему снисходительный приговор в виде полутора лет лишения свободы.

Чуть выше мы говорили, что мать убитого нашла несостыковки в «свежем» постановлении от 2 ноября 2013 года по Абулову. Там говорится, что на следующий день (18 февраля) после убийства в дом сына пришел его друг Александр, с которым они были в ту злополучную ночь. Но потерпевшая уверяет, что это не так.

Меня муж встретил на вокзале, подъезжаем к дому, смотрю, у Алексея машина стоит, друзья его тут же. Еще думаю, ой, ребятишки что-то спозаранку пришли позвать его куда-то. А еще в машине был друг семьи, спрашиваю, мол, Леня, а тебе-то чего не спится. Домой заходим – ковра нет. А Алексей с девочкой жил, и выходит ее отец в обуви. Но даже мысли не возникло, что что-то плохое. И вдруг выходит первый муж, отец Алексея, и я все узнала. А Александр к нам вообще не приходил, я его не видела.

Кроме того, там говорится, что в драке у Алексея выпал телефон и деньги, и преступник потом просто их подобрал. Это вообще неправда, его конкретно обшарили.

Я много ходила к следователям, но меня не вызвали, когда задержали Абулова. Я через десятые лица вообще узнала, что он задержан, приехала к ним, пороги оббивала. Сейчас они говорят, что посылали уведомления о том, когда состоятся суд. Но это неправда, писем не было. Может быть, им проще так, ведь Абулов пошел только Александру (тот, что остался жив – прим. ред.), а мы с сыном остались не у дел.

TagilCity.ru намерен взять комментарий у следователей по этому делу. Добьется ли Наталья Евгеньевна справедливости, покажет время.