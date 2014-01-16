Россияне оказались довольны своими машинами

Выборка составила более 1,6 тысячи человек (не менее 50 анкет на каждую из 30 участвующих марок).

Среди автомобилей премиальных брендов больше других довольны своими машинами владельцы BMW: средний балл составил 4,55. В сегменте массовых иномарок первого место удостоился бренд Subaru (4,41 балла), а среди российских и китайских марок больше всего довольны своими машинами владельцы Great Wall (4,39 балла).

При этом стоимость технического обслуживания в премиальном сегменте больше других удовлетворяет владельцев Mercedes-Benz (3,7 балла), в непремиальном – Kia (3,82 балла), а среди российских и китайских марок – Lada (3,76 балла). Меньше всего претензий к работе официальных дилеров у хозяев Volvo (4,1 балла), Kia (3,9 балла) и Great Wall (3,31 балла).

Эксперты также отметили, что самыми удовлетворенными автомобилистами являются мужчины и женщины в возрасте от 18 до 25 лет. Уровень удовлетворенности у них оценивается в 4,1 балла. Специалисты объяснили это тем, что женщины, как правило, меньше мужчин разбираются в технике и имеют меньше претензий, например, к техническому обслуживанию, а молодые люди в таком возрасте зачастую эксплуатируют свою первую машину, что также способствует позитивному отношению к ТО и работе дилера.

Ранее «Автостат» опубликовал результаты исследования, проведенного совместно с немецким порталом Mobile.de, в котором была проведена оценка причин для покупки нового автомобиля. Среди респондентов из России большая часть заявила, что смена машины происходит из-за того, что надоела старая или по причине выхода на рынок новой модели.