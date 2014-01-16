В Нижнем Тагиле формируется база данных по капитальному ремонту

В рамках нового законодательства у собственников жилья есть два варианта формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома. Первый доступен товариществам собственников жилья. Он предполагает открытие собственного лицевого счета, куда члены ТСЖ будут переводить деньги для капитального ремонта. Второй вариант - открытие счета у регионального оператора, который займется финансовым управлением поступающих средств. В случае, если жилье находится на балансе такого оператора, действует принцип кассы взаимопомощи. В определенные программой сроки капитальный ремонт будет осуществлен, а дальше собственникам жилья останется возместить фонду затраченные средства. Каким вариантом воспользоваться, решат они сами.

Сейчас перед муниципалитетом стоит задача проконтролировать реализацию внесенных изменений и сформировать краткосрочную программу капитального ремонта жилого фонда. В рамках этой работы необходимо дать оценку технического состояния домов, собрать сведения об уже проведенных капитальных ремонтах и определиться с конструктивными элементами домов, которые будут ремонтироваться» отмечает заместитель Главы Администрации города по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и строительству Константин Захаров.

В настоящее время постановлением Правительства Свердловской области учрежден региональный оператор для управления фондом капитального ремонта. Однако эффективность новой системы можно будет оценить только тогда, когда будут приняты нормативные документы, четко регламентирующие механизм реализации данной программы.

Капитальный ремонт - это такое событие в жизни, которое сначала заставляет всех хорошенько понервничать, но в результате радует всю семью. После отделки стен, потолка и прочих работ, возникает потребность сменить мебель. Это уникальная возможность приобрести более современную корпусную мебель. Например, стали популярны мраморные столы, стеклянные журнальные столики, встроенная в кухонный гарнитур плита, мойки гранитные и много других новшеств для вашего уюта.