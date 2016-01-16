На время ЧМ-2018 в Екатеринбурге изменят облик СИЗО

В Екатеринбурге на время проведения чемпионата мира по футболу может измениться внешний облик колонии и следственного изолятора, которые находятся рядом с Центральным стадионом, где пройдут матчи группового этапа, 1\8 финала.

Соответствующий вопрос 21 января рассмотрят члены оргкомитета по подготовке к чемпионату. С докладом «Об изменении на время проведения чемпионата архитектурного облика объектов пенитенциарной системы, расположенных рядом со стадионом» выступит начальник ГУФСИН по Свердловской области Сергей Худорожков, пишет в своем блоге депутат Законодательного собрания Свердловской области Андрей Альшевских.

Помимо вопроса о внешнем облике СИЗО и ИК в повестке значатся еще три пункта: обустройство гостевых маршрутов движения клиентских групп FIFA, подготовка сферы «гостеприимства», создание информпространства для гостей города.

Андрей Альшевских, депутат Законодательного собрания Свердловской области:

Неужели возвращаются к старой идее — спрятать неугодные здания под тканью, чтобы не бросались в глаза?.. Что нарисуют на покрывалах? Цветочки? Особняки? Зайчиков? Горы? А может, жителей тоже накроют или вывезут?

Депутат напомнил, что еще в 2011 году министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт заявлял, что «для создания нужного с эстетической точки зрения облика СИЗО задрапируют тканью».

Кстати, во время саммита стран ШОС в 2009 году этот опыт Екатеринбург уже использовал. Тогда непрезентабельные и разрушенные дома в городе завешивали тканями с изображениями памятников архитектуры. После этого драпировку кое-где поснимали, но ремонтировать объекты не стали. Такая же история может повториться и с СИЗО, когда иностранцы покинут Екатеринбург после матчей.