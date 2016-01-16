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Нижний Тагил проводил 14 полицейских в командировку на Северный Кавказ (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил проводил 14 полицейских в командировку на Северный Кавказ (ФОТО)

16 января 2016, 11:50ОбществоДенис Таратонов
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