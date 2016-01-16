Нижний Тагил проводил 14 полицейских в командировку на Северный Кавказ (ФОТО)
В Екатеринбург, а оттуда на Северный Кавказ отправились вчера 14 тагильских полицейских. Там они проведут 6 месяцев, помогая поддерживать порядок и раскрывать преступления.
Тагильчане подготовились к столь сложной поездке. Они прошли тренировку и инструктаж по действиям в чрезвычайных обстоятельствах.
Начальник полиции в Нижнем Тагиле Ибрагим Абдулкадыров провёл вчера построение, на котором дал установку своим подчинённым не забывать о личной безопасности:
Ваша главная задача — вернуться домой живыми и невредимыми! Всегда помните, что вас здесь ждут ваши жены, дети, родители. Мы с вами будем созваниваться каждую неделю. Что касается ваших семей, мы будем помогать им при необходимости в первую очередь.
Провожать мужчин пришли коллеги, родственники и друзья. Было много трогательных картин расставания — с обниманием, поцелуями и обещаниями вернуться живым и здоровым.
В дальнюю дорогу автобус с полицейскими отправился от здания городского управления внутренних дел. Уже летом они вернутся из командировки на Кавказ назад в Нижний Тагил.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru