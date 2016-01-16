В Нижнем Тагиле отметили лучших волонтёров (ФОТО)
Несмотря на то, что уже две недели идёт новый год, стоит рассказать о событии, которое случилось в самом конце года прошлого.
Тагильчанам уже известно, что в Нижнем Тагиле развит институт волонтёрства. Активисты города помогают освободившимся из заключения женщинам с детьми, кормят голодных бездомных и помогают организовывать чемпионат по прыжкам с трамплина на лыжах.
29 декабря волонтеры, входящие в организацию «Волонтёры Нижнего Тагила», которая специализируется на помощи в проведении спортивных мероприятий, собрались в одном из клубов Тагила, чтобы отметить лучших из них. За свои усилия награду получили 16 человек.
В числе лучших волонтёров были отмечены Валерия Алейникова, Наталья Грибанова, Сергей Иконников, Максим Мельков, и многие другие.
Редакция TagilCity.ru желает волонтёрам оставаться всегда такими же активными и энергичными, совершая добрые дела.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru