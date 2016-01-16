В Нижнем Тагиле отметили лучших волонтёров (ФОТО)

29 декабря волонтеры, входящие в организацию «Волонтёры Нижнего Тагила», которая специализируется на помощи в проведении спортивных мероприятий, собрались в одном из клубов Тагила, чтобы отметить лучших из них. За свои усилия награду получили 16 человек.