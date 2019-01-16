Документы по проекту легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле пройдут госэкспертизу

После прохождения проверки проектной документации на основании положительного результата будет сформирована заявка в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. После этого проект войдет в федеральную программу строительства спортивных объектов, об этом рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.