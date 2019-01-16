Документы по проекту легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле пройдут госэкспертизу
Сегодня, 17:51ОбществоФото: TagilCity.ru
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Сроки сдачи пакета документов по проектированию легкоатлетического манежа в Нижнем Тагиле соблюдаются. В конце недели они будут отправлены на госэкспертизу.
После прохождения проверки проектной документации на основании положительного результата будет сформирована заявка в Министерство физической культуры и спорта Свердловской области. После этого проект войдет в федеральную программу строительства спортивных объектов, об этом рассказал замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров.
В настоящий момент проектировщики устраняют замечания, уже в конце недели проект отправится на госэкспертизу.
Сроки подачи документации по проекту легкоатлетического манежа соблюдаются, информирует пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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