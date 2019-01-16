Глава полиции Первоуральска Олег Грехов выпущен из-под домашнего ареста
Сегодня, 20:27ОбществоФото: ГУ МВД России по Свердловской области
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Начальник полиции Первоуральска Олег Грехов выпущен из-под домашнего ареста.
В ноябре 2018 года Олег Грехов был задержан по подозрению в получении взятки. Судом была назначена мера пресечения в виде помещения Грехова под домашний арест.
В январе 2019 года срок меры пресечения истек, сторона обвинения добилась ее продления, однако суд, рассмотрев апелляцию, постановил выпустить обвиняемого из-под домашнего ареста.
Грехову запрещается общаться со всеми участниками уголовного дела, пишет URA.RU.
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