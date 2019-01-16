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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал не менее 10 штук яиц в упаковках
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал не менее 10 штук яиц в упаковках

Сегодня, 19:05ОбществоФото: Znak.com
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