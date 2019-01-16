Глава Свердловской области Евгений Куйвашев пообещал не менее 10 штук яиц в упаковках
Сегодня, 19:05ОбществоФото: Znak.com
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Минимум 10 яиц будут упаковываться на птицефабриках. Евгений Куйвашев на пресс-конференции прокомментировал ситуацию с появлением в магазинах Свердловской области упаковок с девятью яйцами.
Губернатор пошутил, что может дать поручение о 12 яйцах в одной упаковке. Он заверил жителей региона, что минимальное количество яиц будет насчитываться от 10, а не от 9.
Комментарий Куйвашева прозвучал после вопроса о том, как не допустить увеличения цен на социально значимые товары, информирует Znak.com.
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