Не хватило денег: система экстренного вызова 112 работает только в 12 регионах России
Сегодня, 07:00ОбществоФото: pxhere.com
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Попытка создания российского аналога экстренной службы 911, действующей на территории США, не увенчалась успехом. Счётная палата Российской Федерации выяснила, что система 112 действует только в 12 регионах.
На данный момент лишь 28% жителей России, проживающих на 15% от общей территории, могут воспользоваться экстренным вызовом 112. В оставшихся 73 регионах система отсутствует.
В качестве причины эксперты Счётной палаты назвали нехватку финансирования. Из необходимых для внедрения системы 65 млрд рублей выделено 11 млрд. Но даже несмотря на столь малый охват использование экстренной службы вызова позволило сократить время реагирования спасателей, полиции, врачей и пожарных.
Система 112 вводится на территории России с 2008 года. В 2017 году представители МЧС заявили, что полноценно она заработает в 2019 году на всей территории страны, сообщают «Новые Известия».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей