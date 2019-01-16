Не хватило денег: система экстренного вызова 112 работает только в 12 регионах России

На данный момент лишь 28% жителей России, проживающих на 15% от общей территории, могут воспользоваться экстренным вызовом 112. В оставшихся 73 регионах система отсутствует.

В качестве причины эксперты Счётной палаты назвали нехватку финансирования. Из необходимых для внедрения системы 65 млрд рублей выделено 11 млрд. Но даже несмотря на столь малый охват использование экстренной службы вызова позволило сократить время реагирования спасателей, полиции, врачей и пожарных.