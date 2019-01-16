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Регоператор по ТКО в Нижнем Тагиле: как работает система и куда звонить из-за мусора?
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Регоператор по ТКО в Нижнем Тагиле: как работает система и куда звонить из-за мусора?

Сегодня, 16:12ОбществоЮлия СтепановаФото: TagilCity.ru
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