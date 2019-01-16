Регоператор по ТКО в Нижнем Тагиле: как работает система и куда звонить из-за мусора?

Владимир Юрченко, врио замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству, сообщил, что созданная при администрации рабочая группа в оперативном порядке решает все проблемы по обращению с ТКО.

Работа в этом направлении только начинается, она находится под постоянным контролем администрации Нижнего Тагила. Создана рабочая группа при администрации города по решению тех проблем, которые будут выявлены в ходе реализации этой программы. Январь - это месяц приработок, поэтому все замечания будут в рабочем порядке решаться, отметил Владимир Юрченко.

В праздничные дни глава города Владислав Пинаев проводил совещания с участием администраций районов, с перевозчиками, с представителями «Рифея», сообщил Юрченко.

По понедельникам и четвергам в городе проводятся штабы, в которых участвуют главы районов, представители перевозчиков, где мы рассматриваем все накопившиеся вопросы и все те вопросы, которые будут задавать жители города.

Сообщается, что в случае выявленных нарушений перевозчики мусора будут отвечать «рублём». Так, предусмотрены штрафные санкции до 100 тысяч рублей.

Между МинЖКХ и «Рифеем» составлено соглашение, с которым я внимательно ознакомился. Там прописаны все шаги от административных до штрафных санкций. Между перевозчиками и регоператором также заключены договоры, там прописаны штрафы, серьёзные, на мой взгляд, – до 100 тысяч рублей на перевозчика. Я думаю, это дисциплинирует все организации, отметил Владимир Юрченко.

Жалоба поступает в Единую диспетчерскую службу компании «Рифей». Диспетчер её принимает, обрабатывает, затем направляет сигнал в службу контроля качества, где специалисты смотрят, действительно ли перевозчик нарушил график, либо присутствует проблема иного характера.

Дальше принимается решение, и перевозчику сообщается о том, что нужно сделать дополнительный вывоз, либо соблюсти график вывоза. Если было обращение по контейнерной площадке, то всё вывозится. Если это дополнительная заявка на вывоз мусора, то перевозчик ставит адрес в график и в рабочем порядке либо вывозит мусор, либо ставит дополнительный контейнер, рассказал Фёдор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области.

Также Фёдор Потапов рассказал, что помимо прочего чаще всего люди обращаются с проблемой уборки мусора с территории на контейнерных площадках. По заверению руководителя, в этом случае управляющая компания должна направлять на место дворника, который бы собирал мусор и убирал его в контейнеры.