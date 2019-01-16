Регоператор по ТКО в Нижнем Тагиле: как работает система и куда звонить из-за мусора?
С 1 января 2019 года на территории Нижнего Тагила работает новая схема по обращению с ТКО. Куда звонить в случае переполненной площадки? Как будут реагировать специалисты на жалобы? Как мэрия будет контролировать работу нового регоператора?
Владимир Юрченко, врио замглавы Нижнего Тагила по городскому хозяйству, сообщил, что созданная при администрации рабочая группа в оперативном порядке решает все проблемы по обращению с ТКО.
Работа в этом направлении только начинается, она находится под постоянным контролем администрации Нижнего Тагила. Создана рабочая группа при администрации города по решению тех проблем, которые будут выявлены в ходе реализации этой программы. Январь - это месяц приработок, поэтому все замечания будут в рабочем порядке решаться, отметил Владимир Юрченко.
В праздничные дни глава города Владислав Пинаев проводил совещания с участием администраций районов, с перевозчиками, с представителями «Рифея», сообщил Юрченко.
По понедельникам и четвергам в городе проводятся штабы, в которых участвуют главы районов, представители перевозчиков, где мы рассматриваем все накопившиеся вопросы и все те вопросы, которые будут задавать жители города.
Сообщается, что в случае выявленных нарушений перевозчики мусора будут отвечать «рублём». Так, предусмотрены штрафные санкции до 100 тысяч рублей.
Между МинЖКХ и «Рифеем» составлено соглашение, с которым я внимательно ознакомился. Там прописаны все шаги от административных до штрафных санкций. Между перевозчиками и регоператором также заключены договоры, там прописаны штрафы, серьёзные, на мой взгляд, – до 100 тысяч рублей на перевозчика. Я думаю, это дисциплинирует все организации, отметил Владимир Юрченко.
Жалоба поступает в Единую диспетчерскую службу компании «Рифей». Диспетчер её принимает, обрабатывает, затем направляет сигнал в службу контроля качества, где специалисты смотрят, действительно ли перевозчик нарушил график, либо присутствует проблема иного характера.
Дальше принимается решение, и перевозчику сообщается о том, что нужно сделать дополнительный вывоз, либо соблюсти график вывоза. Если было обращение по контейнерной площадке, то всё вывозится. Если это дополнительная заявка на вывоз мусора, то перевозчик ставит адрес в график и в рабочем порядке либо вывозит мусор, либо ставит дополнительный контейнер, рассказал Фёдор Потапов, директор филиала ООО «Компания «Рифей» в Свердловской области.
Также Фёдор Потапов рассказал, что помимо прочего чаще всего люди обращаются с проблемой уборки мусора с территории на контейнерных площадках. По заверению руководителя, в этом случае управляющая компания должна направлять на место дворника, который бы собирал мусор и убирал его в контейнеры.
Для тагильчан работает «горячая линия» по вопросам обращения с ТКО 8-800-234-0-243. Кроме того, можно звонить в диспетчерскую службу по номеру «112».
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