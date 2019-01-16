Стороны процесса о гибели Головко подали апелляционные обжалования приговора
Сегодня, 17:32ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Стороны процесса о гибели Станислава Головко подали апелляции об обжаловании приговора. Дмитрий Панов, Егор Ялунин и Анатолий Быков настаивают на невиновности. Сестра умершего – на увеличение срока лишения свободы, прокурор – на ужесточении наказания.
Сюжеты: Нижний Тагил
Бывшие правоохранители, которые были признаны виновными по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий», подали апелляцию об обжаловании приговора. Мужчины настаивают на признании их невиновности.
Елена Головко, которая является сестрой умершего Станислава Головко, подала ходатайство о пересмотре дела. Прокурор также направил апелляционное представление в Ленинский райсуд Нижнего Тагила о привлечении подсудимых по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» и об увеличении срока наказания, информирует Znak.com.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
судсудебные делаприговорСтанислав ГоловкоапелляцияЕгор ЯлунинДмитрий ПановНижний ТагилАнатолий Быков
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей