Тагильчанин стал обладателем гранта Президента России
Сегодня, 19:45ОбществоФото: Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Тагильчанин Дмитрий Лабасов получил президентский грант за выдающиеся успехи в учебе.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дмитрий Лабасов учится на первом курсе пединститута. Тагильчанин занимается гребным слаломом, является мастером спорта России, членом сборной команды региона и России.
Гранты вручаются с 2015 года студентам, которые учатся на очной форме обучения на бюджетной основе в вузах. Каждый год реализуются 1200 грантов, пишет «Тагильский рабочий».
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей