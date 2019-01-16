ТПП РФ предложила альтернативу статье о тайном получении информации

14 января на Комиссии правительства РФ по законопроектной деятельности был скорректирован закон о негласном получении информации. Данная статья предполагает запрет на любые приборы, которые могут быть использованы с целью тайного получения информации.

Под статью подходят все жители РФ, которые даже неумышленно приобретают технические средства, которые могут быть использованы для тайной слежки.

По мнению ТПП, при данной корректировке к средствам получения информации можно будет отнести и гаджеты, которые оснащены диктофоном. Закон может привести к разнообразному толкованию данной статьи. Для устранения проблем, которые могут возникнуть в судопроизводстве при рассмотрении дел, ТПП направила в управление президента альтернативный законопроект.

Представители ТПП предложили убрать из УК РФ закон о незаконном обороте средств для тайной слежки и внести новую статью об умышленном использовании данных приспособлений в противоправных целях.

Президент палаты прокомментировал решение тем, что иногда граждане приобретают товар, не зная, что он может использоваться для негласного получения информации.

Такой же точки зрения придерживается Верховный суд РФ. По их мнению, человек, приобретающий товар, который был представлен под видом устройства бытового назначения, иногда просто не знает о возможности использования приобретенного продукта в иных целях.

Верховный суд также придерживается мнения, что не все приспособления используются со злым умыслом. Например, устройства могут приобретаться для обеспечения безопасности членов семьи или животных.

Хотя разъяснения Верховного Суда РФ, конечно же, скорректируют правоприменительную практику в судах, это не нормативный правовой акт, обязательный для исполнения всеми участниками уголовного судопроизводства,сказал директор ТПП Сергей Катырин.

Устранить возникающие в судопроизводстве РФ проблемы может альтернативный законопроект, предложенный ТПП, сообщает пресс-служба палаты.