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Успели только две песни: тагильская группа «Обычный человек» – на «Старом Новом роке»
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Успели только две песни: тагильская группа «Обычный человек» – на «Старом Новом роке»

Сегодня, 12:59ОбществоФото: скриншот видео с выступления
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