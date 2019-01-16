Успели только две песни: тагильская группа «Обычный человек» – на «Старом Новом роке»

Каждому музыкальному коллективу было выделено по 15 минут на выступление, за которое можно спеть в среднем три песни. «Обычному человеку» из-за организационных накладок удалось исполнить только две композиции.

Евгений Горенбург, директор фестиваля «Старый Новый рок», принёс извинения музыкантам из Нижнего Тагила от лица организаторов.

Мы с огромным уважением относимся к Нижнему Тагилу как к городу, а к группам из него - ещё больше. И поэтому я очень рад, что в этом году ваш город принял участие в фестивале. То, что пришлось сократить выступление, это наша вина, и мы за неё приносим извинения,поделился Евгений Горенбург с TagilCity.ru.

Евгений Горенбург пояснил, что произошла техническая задержка из-за выступления предыдущей группы.

Случилось так, что предыдущая группа во время настройки набрала дополнительных минут, и ведущие площадки, вместо того, чтобы прекратить это выступление, сделали вольно-невольно ответственными за набор дополнительных минут все последующие группы. Это, конечно, очень отвратительная ситуация, которая разбирается на всех оргкомитетах. Виновные буду наказаны. Серьёзно, тайминг – это очень важная штука. Поэтому приносим парням от нашего имени через вас извинения. Такое, к сожалению, бывает, но не должно быть. Это плохо. У нас это музыкантский фестиваль, на самом деле, и музыканты – главные люди «Старого Нового рока». И когда они, условно говоря, страдают, за это мы точно готовы извиняться,подчеркнул директор фестиваля в разговоре с TagilCity.ru.

Сами музыканты из Нижнего Тагила выступлением и мероприятием осталась довольны.

Конечно, этого мало – но, наверное, правильно. Организаторам – им видней. Они дали возможность выступить большому количеству групп,заявил Демьян Цыбань.

Фестиваль «Старый Новый рок» с 2000 года дважды в год – зимой и летом – объединяет на одной площадке десятки групп – и известных, и не раскрученных. В 2019 году тагильской команде удалось пройти отборочники и попасть на главное событие. Всего на участие в «Старом Новом роке - 2019» подавали заявки три группы из Нижнего Тагила – «Обычный человек», «Иллюзия Свободы» и «Третья цифра».

Фестиваль в целом понравился. Симпатичное место проведения, культурная спокойная молодежь, четыре разные сцены, каждая из которых по-своему интересна. На каждой сцене хороший свет и громкий звук, видеооформление, поделился впечатлениями худрук группы «Обычный человек» Демьян Цыбань.

Тагильские музыканты признались, что современная публика из Нижнего Тагила стала практически идентична публике из столицы Урала.

Мне кажется последнее время публика в Екатеринбурге и Тагиле очень похожа. Интернет делает своё дело. Раньше отличалась сильно. Сейчас люди стали более спокойны и внимательны. «Обычному человеку» это как раз подходит!отметил худрук «Обычного человека».

Видео Видео: рок-группа «Обычный человек»/vk.com/obichny_chelovek

Однако, в Нижнем Тагиле, по словам музыканта, пока нет качественной площадкой для подобных выступлений.