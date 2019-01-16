Замена противопожарной системы прошла в 2018 году в Нижнетагильском молодежном театре

В апреле 2018 года Молодежный театр в Нижнем Тагиле был временно закрыт, так как пожарная инспекция выявила ряд нарушений в противопожарной системе.

На сегодняшний день все предписания устранены. В театре проведена пожарная сигнализация, установлены пластиковые окна, четыре противопожарные двери, новые огнетушители и пожарные рукава.