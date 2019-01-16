Замена противопожарной системы прошла в 2018 году в Нижнетагильском молодежном театре
Сегодня, 16:59ОбществоАнна ГригорьеваФото: TagilCity.ru
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В 2018 году в Нижнетагильском молодежном театре прошло обновление противопожарной системы. Тем самым руководство театра устранило выданные ранее предписания от прокуратуры и пожарной инспекции.
В апреле 2018 года Молодежный театр в Нижнем Тагиле был временно закрыт, так как пожарная инспекция выявила ряд нарушений в противопожарной системе.
На сегодняшний день все предписания устранены. В театре проведена пожарная сигнализация, установлены пластиковые окна, четыре противопожарные двери, новые огнетушители и пожарные рукава.
Все замечания инспекции были устранены. Также в зрительном зале мы покрасили стены и частично установили новые кресла для зрителей, рассказала 16 января исполняющая обязанности директора Елена Уракова.
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