Фестиваль «Афганский ветер» в Нижнем Тагиле будет посвящен 75-летию Победы
Сегодня, 17:45ОбществоФото: ntagil.org
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В этом году фестиваль «Афганский ветер», который пройдет в Нижнем Тагиле в 26 раз, будет приурочен к 75-летию Победы в Великой отечественной войне, а также к 100-летию образования воздушно-десантных войск, сообщает пресс-служба мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
В связи с этим тематика песен, которые будут исполнять участники конкурса, значительно расширилась. О номинациях и условиях участия можно будет узнать из положения конкурса, которое в ближайшее время опубликуют на официальном сайте города.
Гала-концерт фестиваля пройдет 29 февраля в городском дворце молодежи. Перед концертом в фойе гостей ждут детские мастер-классы, фотозона, военная викторина и музыкальная встреча «Поляна ветеранов». Кроме того, все желающие смогут попробовать солдатскую кашу и горячий чай.
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