Полиция разыскивает очевидцев ДТП под Нижнем Тагилом

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Полиция Нижнего Тагила разыскивает очевидцев аварии, которая произошла 2 января на 16 километре автодороги «село Николо-Павловское — село Петрокаменское — Алапаевск», сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
Тогда при столкновении автомобилей «Шевроле Ланос» и «Рено Сандеро» погибла пассажирка одной из машин, а также пострадала 5-летняя девочка.
Под Нижним Тагилом при столкновении двух иномарок погибла женщина и пострадал ребенок
Следственное управление Нижнего Тагила просит откликнуться очевидцев ДТП, в частности водителя автомобиля, едущего за «Рено Сандеро» в попутном направлении. Обратиться можно по адресу: улица Островского, 7, кабинет 409 или по телефону — 89122224599, 97-61-40, 97-61-41, 97-61-46.
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