Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать дорогу на Вагонке

Прокуратура Дзержинского района провела проверку состояния дороги около домов 21 и 23 по улице Юности. Сотрудники выяснили, что проезд находился в неудовлетворительном состоянии, как сообщает помощник прокурора Артур Штир.

Прокуратура предъявила исковые требования о возложении на администрацию города обязанностей по устранению недостатков путём выравнивания дорожного полотна, рассказал Артур Штир.

Также он добавил, что по этому проезду люди добираются до детского сада № 89 и детской поликлиники на улице Окунева. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Администрация должна выполнить ремонтные работы до 30 июня.

Планируется включить этот адрес в контракт по содержанию для проведения ремонтных работ, сообщил TagilCity.ru и. о. начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.