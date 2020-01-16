Прокуратура через суд обязала мэрию Нижнего Тагила отремонтировать дорогу на Вагонке
Вчера, 15 января, в Ленинском районном суде рассматривался иск прокурора Дзержинского района к администрации Нижнего Тагила. Было предъявлено требование устранить недостатки внутриквартального проезда на Вагонке. Тагильские чиновники сообщили, что этот участок уже планируется включить в контракт по содержанию дорог.
Прокуратура Дзержинского района провела проверку состояния дороги около домов 21 и 23 по улице Юности. Сотрудники выяснили, что проезд находился в неудовлетворительном состоянии, как сообщает помощник прокурора Артур Штир.
Прокуратура предъявила исковые требования о возложении на администрацию города обязанностей по устранению недостатков путём выравнивания дорожного полотна, рассказал Артур Штир.
Также он добавил, что по этому проезду люди добираются до детского сада № 89 и детской поликлиники на улице Окунева. Суд удовлетворил иск прокуратуры. Администрация должна выполнить ремонтные работы до 30 июня.
Планируется включить этот адрес в контракт по содержанию для проведения ремонтных работ, сообщил TagilCity.ru и. о. начальника управления городским хозяйством Андрей Лебедев.
Напомним, ранее прокурор Дзержинского района Нижнего Тагила через суд обязал администрацию города проложить тротуар в посёлке Северный на улице Днепровская и близлежащих дорог после ДТП, в котором пострадала 13-летняя девочка.