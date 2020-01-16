Срок подачи заявлений на участие в ЕГЭ истекает для тагильчан 1 февраля

Обязательными являются экзамены по русскому языку и математике, остальные предметы — по выбору. Ученики могут выбрать один из двух уровней в математике: базовый или профильный. Выпускники прошлых лет могут сдавать только математику профильного уровня.

Школьники подают заявление на сдачу ЕГЭ по месту учебы. Те, кто выпускался ранее, могут подать заявление по адресу: улица Карла Либкнехта, 30 (МАНОУ «Нижнетагильский Дом Учителя»), телефон 8 (3435) 43-40-10.