Свердловская полиция ищет жертв кредитных кооператоров

В период с декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов осуществляли незаконную деятельность, привлекая денежные средства свердловчан с обещанием получения прибыли от вложений. После получения денег организаторы кооперативов не исполняли обязательства перед вкладчиками.

Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образований,рассказал Горелых.