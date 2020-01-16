Свердловская полиция ищет жертв кредитных кооператоров

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В Свердловской области разыскиваются граждане, пострадавшие от действий кредитных кооператоров, сообщает начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.
В период с декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов осуществляли незаконную деятельность, привлекая денежные средства свердловчан с обещанием получения прибыли от вложений. После получения денег организаторы кооперативов не исполняли обязательства перед вкладчиками.
Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образований,рассказал Горелых.
Пострадавших от действий кооператоров и ранее не обратившихся в полицию с заявлением, просят сообщить в Главное следственное управление ГУ МВД по региону по телефону: 8 (343) 354-59-06.
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