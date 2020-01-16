В аэропорту Кольцово появились комнаты для курильщиков

В аэропорту Кольцово открылись специальные помещения для курильщиков. Это было сделано в связи с изменениями в федеральном законе.

В настоящее время открылось четыре места для курения — по два в каждом из терминалов аэропорта. Комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах «Изумруд» и «Топаз», уточнили в аэропорту.

По информации аэрохаба, места для курения соответствуют требованиям — в комнатах используются современные вытяжные системы и специальные двери. Они не позволяют дыму проникнуть в другие помещения аэропорта.