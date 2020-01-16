В Нижнем Тагиле на осужденных завели уголовное дело за оскорбление начальника колонии
Сегодня, 10:48ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В отношении двоих осужденных, отбывающих наказание в ИК-5 в Нижнем Тагиле, возбуждено уголовное дело, сообщает «Уральский меридиан».
Сюжеты: Нижний Тагил
18 сентября прошлого года двое осужденных нецензурно высказывались в адрес врио начальника колонии, делали это публично и оскорбили сотрудника при исполнении должностных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального ГУ ФСИН.
13 января Следственный отдел СУ СКР по Тагилстроевскому району Нижнего Тагила возбудил в отношении мужчин уголовное дело.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей