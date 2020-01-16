В Нижнем Тагиле по улице Фрунзе пройдет вечерний поход с фонариками
Сегодня, 18:14ОбществоФото: turizmnt.ru
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1 февраля в Нижнем Тагиле состоится ежегодный вечерний поход с фонариками «Тагильский светлячок», сообщает городской туристический клуб «Азимут».
Сюжеты: Нижний Тагил
В этот раз маршрут похода пройдет по улице Фрунзе до парка «Народный». Участников ждут небольшая экскурсия, викторина и горячий чай на конечной точке.
Сбор всех желающих состоится в 18.00 на конечной остановке автобуса №19 на улице Вогульская, 60.
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Фото: турклуб «Азимут»
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