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#300лет
В Нижнем Тагиле по улице Фрунзе пройдет вечерний поход с фонариками
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В Нижнем Тагиле по улице Фрунзе пройдет вечерний поход с фонариками

Сегодня, 18:14ОбществоФото: turizmnt.ru
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