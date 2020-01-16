В Новокузнецке после стрельбы в суде возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Следственный комитет по Кемеровской области возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух лиц» после стрельбы в мировом суде Новокузнецка, сообщается на официальном сайте ведомства.
В настоящий момент проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установления картины произошедшего. Кроме того, решается вопрос о предъявлении обвинения задержанному по статье убийство, в связи с наступлением смерти потерпевшего.
Напомним, утром 16 декабря 45-летний подсудимый принес в здание суда оружие и выстрелил в судебного пристава, который от полученных травм скончался. Также мужчина ранил 43-летнюю женщину, выступавшую свидетеле по его делу. Потерпевшая госпитализирована. Стрелок задержан сотрудниками Росгвардии.
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