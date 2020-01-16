Житель Ирбита ударил полицейского головой и получил год колонии

19 октября прошлого года мужчина в компании товарища находился в нетрезвом виде в общественно месте — на остановочном комплексе. За совершение административного правонарушения мужчины были доставлены к зданию пункта полиции в сопровождении двоих участковых для составления протокола. Задержанный отказался проследовать в здание и умышленно нанес головой удар в лоб сотруднику полиции при исполнении. Правоохранитель получил травму в виде гематомы.