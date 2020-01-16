Житель Ирбита ударил полицейского головой и получил год колонии
Сегодня, 10:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Ирбите мужчина приговорен к году колонии за применение насилия в отношении представителя власти, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
19 октября прошлого года мужчина в компании товарища находился в нетрезвом виде в общественно месте — на остановочном комплексе. За совершение административного правонарушения мужчины были доставлены к зданию пункта полиции в сопровождении двоих участковых для составления протокола. Задержанный отказался проследовать в здание и умышленно нанес головой удар в лоб сотруднику полиции при исполнении. Правоохранитель получил травму в виде гематомы.
Ирбитский районный суд приговорил местного жителя к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
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