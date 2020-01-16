Жительница Качканара проведет четыре месяца в колонии за неуплату алиментов
Сегодня, 11:23ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Качканаре женщина приговорена к четырем месяцам колонии-поселения за неуплату алиментов на содержание сына, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В 2015 году суд обязал свердловчанку выплачивать 1/6 от дохода ежемесячно на содержание несовершеннолетнего сына. В 2018 году жительница Качканара была осуждена за неуплату денег на содержание ребенка и приговорена к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка. Летом 2019 года женщина была привлечена к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток, однако продолжила уклоняться от исполнения родительских обязанностей.
Общий долг по алиментам составил 226 тысяч рублей. Женщина не предпринимала попыток его выплатить — не трудоустроилась и не встала на учет в службу занятости.
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