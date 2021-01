Банкротство МУПа и долги «Монетки»: крупные арбитражные дела за декабрь 2020 года

За декабрь 2020 года в Арбитражный суд поступили от различных компаний поступили многомиллионные иски. Кто с кем и за что судится, читайте в материале TagilCity.ru.

Неисполнение договора подряда АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение» из Казахстана требует через суд 71,7 млн рублей с ООО «Инновационно-технический центр» за неисполнение обязательств по договору подряда. Однако заявление истца было подано с нарушениями, поэтому Арбитражный суд оставил его пока без движения до устранения недостатков. ООО «Инновационно-технический центр» занимается оптовой торговлей эксплуатационными материалами и принадлежностями машин. Помимо иска за неисполнение договора подряда, в суде также рассматривается еще одна претензия «Соколовско-Сарбайского горно-обогатительного объединения» к компании об истребовании имущества из чужого незаконного владения. Банкротство МУПа АО «Уралсевергаз» обратился в Арбитражный суд с требованием признать банкротом МУП «Ресурс», которое занимается обслуживанием городских котельных и содержанием коммунальных сетей в Карпинске. Исковые требования истца — 68 млн рублей. МУП «Ресурс» считается убыточным предприятием, его сумма долгов перед поставщиками газа и электроэнергии к середине 2020 года составила 130 млн рублей. Федеральная налоговая служба на сегодняшний день приостановила операции по счетам МУПа. Несостоявшаяся поставка товаров ПАО «Уралхиммаш» хочет взыскать с тольяттинской ООО «Тэко-Фильтр» 60 млн рублей за неисполнение договора поставки. Пока заявление истца оставлено без движения, так как документ оформлен с нарушениями. Компания-ответчик занимается производством газогенераторов, аппаратов для дистилляции и фильтрования. В прошлом к ООО «Тэко-Фильтр» уже предъявляли судебные претензии по поводу неисполнения договоров поставки. С 2015 года компания была ответчикам по пяти подобным делам, но тогда суммы исков не превышали 1,6 млн рублей. Претензии от налоговой службы ФНС требует признать ОАО «Уралтурбо» банкротом и взыскать с компании 60 млн рублей. Но пока налоговая не предъявила доказательства, подтверждающих наличие у должника имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве, поэтому иск оставлен без движения. ОАО «Уралтурбо» существует на рынке уже 27 лет и занимается производством запасных частей для оборудования предприятий газовой и энергетической промышленности. На днях пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что предприятие задолжало 286 сотрудникам зарплату за ноябрь 2020 года в размере 9,1 млн рублей. В связи с этим ведомство внесло представление генеральному директору с требованием устранить нарушения трудового законодательства. После этого зарплата была полностью выплачена. Долги «Монетки» за вывоз мусора АО «Югра-Экология», которое занимается вывозом неопасных отходов, хочет взыскать с ООО «Элемент-трейд» (торговая сеть «Монетка») 43,3 млн рублей в качестве задолженности за оказанные услуги. Этот иск пока также оставлен без движения до устранения в нем нарушений. В августе 2020 года один из магазинов торговой сети, который находится в Белоярском районе Свердловской области, был оштрафован на 200 тысяч рублей за несоблюдение саннорм во время эпидемии коронавируса. В результате грубых нарушений инфекцией заразились несколько сотрудников.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter