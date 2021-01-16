Банкротство МУПа и долги «Монетки»: крупные арбитражные дела за декабрь 2020 года

ОАО «Уралтурбо» существует на рынке уже 27 лет и занимается производством запасных частей для оборудования предприятий газовой и энергетической промышленности. На днях пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщила, что предприятие задолжало 286 сотрудникам зарплату за ноябрь 2020 года в размере 9,1 млн рублей. В связи с этим ведомство внесло представление генеральному директору с требованием устранить нарушения трудового законодательства. После этого зарплата была полностью выплачена.