Иск от Минздрава и голая любовница на морозе. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 16 января.

В поселке Уфимский Свердловская область местный житель выгнал на 30-градусный мороз свою любовницу, которая была голой. Не придумав, как выйти из положения, женщина позвонила полицейским и попросила у них помощи. Однако стражи порядка не стали вмешиваться в ситуацию, так как спустя несколько минут свердловчанка сумела вернуться обратно в дом. В Свердловской области мужчина в 30-градусный мороз выгнал на улицу голую любовницу Свердловский Минздрав подал иск о защите деловой репутации. Это было связано с новостью издания 66.ру по расследованию «Медиазоны» о смертности от COVID-19. По мнению Минздрава, факты в материале «не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию». Ведомство требует, чтобы информацию признали недостоверной, а СМИ опубликовало опровержение в течение десяти дней с момента вступления в силу решения суда. Свердловский Минздрав подал в суд на СМИ из‑за новости о смертности от COVID-19 В Екатеринбурге местный житель провалился в подвал в подъезде дома и получил ожоги, поскольку помещение было затоплено кипятком. Накануне в доме произошла авария. Из-за нее подвал оказался заполнен горячей водой и также начало подтапливать первый этаж. Пострадавшему мужчине вызвали скорую медицинскую помощь. Екатеринбуржец упал в затопленный кипятком подвал подъезда и получил ожоги В Свердловской области от COVID-19 выздоровели более 57 тысяч человек. В общей сложности за время пандемии коронавируса из уральских больниц выписано 57 235 человек. Из них 405 с 15 по 16 января. В России за сутки выздоровели 27 311 человек. Всего за минувшие сутки в Свердловской области выявлено 397 новых случаев заболевания и зарегистрировано 17 летальных случаев. В Свердловской области от коронавируса выздоровели более 57 тысяч человек

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter