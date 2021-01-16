Иск от Минздрава и голая любовница на морозе. Итоги дня в Свердловской области

В Свердловской области от COVID-19 выздоровели более 57 тысяч человек. В общей сложности за время пандемии коронавируса из уральских больниц выписано 57 235 человек. Из них 405 с 15 по 16 января. В России за сутки выздоровели 27 311 человек. Всего за минувшие сутки в Свердловской области выявлено 397 новых случаев заболевания и зарегистрировано 17 летальных случаев.