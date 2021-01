Незваные гости: как мигранты повлияли на рост преступности в Свердловской области

«Коронавирусный» 2020-й наряду с другими проблемами принес в Свердловскую область рост преступности, в том числе и в миграционной среде. И это не смотря на то, что поток гостей из ближайших республик из-за закрытых границ значительно снизился. Почему так произошло, читайте в материале TagilCity.ru.

По данным Свердловскстата, за первое полугодие 2020 году в регион из-за рубежных стран прибыли 10 068 человек, а выбыли — 6 300 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года в Свердловскую область из-за рубежа приехали 11 434 человека, а уехали — 2 955 человек. В целом регион по прежнему остался в плюсе по миграции в 2020 году, однако этот плюс намного меньше, чем годом раньше (в 2020 году — 3 768 человек, в 2019 году — 8 479 человек). В начале 2020 года в Свердловскую область успели въехать достаточно много мигрантов. Но во время режима самоизоляции и ограничительных мер часть вернулась на родину, поэтому количество выбывших составило больше, чем в два раза,пояснил ситуацию в беседе с TagilCity.ru сотрудник Центра регионального развития Павел Комов. Photo: 1mediainvest.ru По мнению эксперта, всеобщий локдаун поставил тех мигрантов, которые остались в стране, в тяжелое положение. Ожидание снятия ограничений усугубляли неясные перспективы возвращения домой из-за временно закрытых границ и безработицы в странах, откуда они приехали. Совокупность этих факторов привела к всплеску преступности в миграционной сфере. Об этом в августе 2020 года, сославшись на данные МВД, сообщил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, в июле 2020 года «фиксируются случаи нарушения общественного порядка со стороны иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории России». Среди городов, в которых выросла преступность среди мигрантов, Медведев назвал в том числе Екатеринбург. Согласно статистике прокуратуры Свердловской области, в период с января по июнь на территории региона иностранные граждане совершили 384 тяжких и особо тяжких преступлений, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Также отмечается, что увеличилось число совершенных ими умышленных причинений тяжкого вреда здоровью на 75% (семь случаев) и разбойных нападений — на 250% (14 случаев). По данным генпрокуратуры РФ, на ноябрь 2020 года количество преступлений, совершенных мигрантами в регионе, составило 808, в 2019 году — 670. Photo: Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ В Екатеринбурге двое мигрантов обвиняются в похищении и убийстве 76-летнего пенсионера. Мужчина вышел за продуктами в магазин и пропал. По версии следствия, похитители сутки удерживали пенсионера в подвале. Они били его и требовали рассказать о месте нахождения накопленных денег. После они вывезли мужчину в лес и задушили. Месяц назад, там же в Екатеринбурге, полиция задержала безработного выходца из стран ближнего зарубежья, который подозревается в нападении на администратора сауны. Он придушил ее до состояние обморока и забрал из кассы шесть тысяч рублей. По словам самого задержанного, преступление он спланировал заранее. Очевидно, что в условиях отсутствия работы и невозможности удовлетворить свои базовые потребности, масса трудовых мигрантов будет искать любые способы добычи средств к существованию, в том числе и незаконные,считает Павел Комов. По оценке экспертов, восстановление экономики в стране займет не один год, что, несомненно, отразится на миграционном потоке. Уже сейчас немалое количество иностранцев находится в России на нелегальном положении, а со временем их может стать еще больше. Владельцы различных видов бизнеса, особенно небольших, вместо официального трудоустройства предпочтут использовать неформальные механизмы для найма трудовых мигрантов. В этом случае количество нелегалов будет увеличиваться, а с ним и расти преступность. Недвижимость, пандемия и выборы: прогнозы от экспертов на 2021 год Для решения вопроса специалисты предлагают создать межведомственную рабочую группу, так называемый «миграционный штаб». Он должен будет координировать миграционную безопасность, оперативно мониторить миграционную ситуацию и контролировать иностранных граждан, попавших в социально неблагоприятную ситуацию. Кроме того, предлагается официально объявить правовую амнистию мигрантам, которые находятся на нелегальном положении и не совершали преступлений. А также обеспечить меры им социальной поддержки.

