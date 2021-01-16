Незваные гости: как мигранты повлияли на рост преступности в Свердловской области

По данным Свердловскстата, за первое полугодие 2020 году в регион из-за рубежных стран прибыли 10 068 человек, а выбыли — 6 300 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2019 года в Свердловскую область из-за рубежа приехали 11 434 человека, а уехали — 2 955 человек. В целом регион по прежнему остался в плюсе по миграции в 2020 году, однако этот плюс намного меньше, чем годом раньше (в 2020 году — 3 768 человек, в 2019 году — 8 479 человек).