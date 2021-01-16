Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

Данное решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, сообщает «Российская газета».
Отмечается, что рейсы в Дели и Ханой будут осуществляться из Москвы два раза в неделю, в Доху — три. Отправиться в Хельсинки можно будет два раза в неделю не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга.
Также до пяти раз в неделю будет увеличено число регулярных рейсов из Москвы в Каир.
Напомним, 13 января стало известно, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 1 февраля. Данное решение было принято с целью «защиты здоровья населения».