Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

Сегодня, 20:19ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
С 27 января Россия возобновляет авиасообщение с Индией, Вьетнамом, Финляндией и Катаром.

Данное решение было принято по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19, сообщает «Российская газета».

Отмечается, что рейсы в Дели и Ханой будут осуществляться из Москвы два раза в неделю, в Доху — три. Отправиться в Хельсинки можно будет два раза в неделю не только из Москвы, но и из Санкт-Петербурга.

Также до пяти раз в неделю будет увеличено число регулярных рейсов из Москвы в Каир.

Напомним, 13 января стало известно, что приостановка авиасообщения России с Великобританией продлена до 1 февраля. Данное решение было принято с целью «защиты здоровья населения».

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