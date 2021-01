Свердловский Минздрав подал в суд на СМИ из‑за новости о смертности от COVID-19

Минздрав Свердловской области подал иск о защите деловой репутации из-за новости издания 66.ру по расследованию «Медиазоны» о смертности от коронавируса. Об этом «Медиазоне» сообщили представители портала.

В иске утверждается, что факты в статье «не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию». Минздрав требует признать информацию недостоверной и обязать СМИ опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента вступления решения суда в силу. Первое заседание по рассмотрению дела в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга назначено на 27 января. В конце ноября «Медиазона» при участии «Медузы» опубликовала расследование о смертности от COVID-19. Редакция получила доступ Информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). Из данных следовало, что с апреля по ноябрь в Свердловской области от инфекции умерли 3 106 человек, однако оперштаб сообщал о 961 летальном случае от коронавируса. Напомним, в московском суде УВЗ выиграл иск о защите деловой репутации на один рубль после публикации о смертях на предприятии в еженедельнике «Собеседник». УВЗ выиграл иск о защите деловой репутации на один рубль после публикации СМИ

