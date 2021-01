Уралец провел новогодние праздники под арестом за неуплату 600 тысяч рублей алиментов

Житель Екатеринбурга провел новогодние праздники под административным арестом за долг по алиментам свыше 600 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Он знал, что в отношении него было возбуждено исполнительное производство, однако уклонялся от уплаты алиментов дочери и не являлся на прием к судебному приставу. Уралец не был официально трудоустроен и не оказывал ребенку добровольную помощь. Сотрудники Межрайонного отдела по розыску должников установили, что должник скрывается у своего друга в Каменске-Уральском и собирается на новый год вернуться в Екатеринбург. По возвращении, его на пороге дома ждали судебные приставы-исполнители. За уклонение от уплаты алиментов не екатеринбуржца был составлен административный протокол. Так как была вероятность, что должник может снова скрыться, его доставили в суд. Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток. Новый год и праздники должник провел по арестом. В случае, если уралец продолжит уклоняться от уплаты алиментов, он будет привлечен к уголовной ответственности. Напомним, в ноябре 2020 года житель Свердловской области погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей после того, как судебные приставы арестовали его автомобиль Ford Focus. Свердловчанин погасил долг по алиментам в 300 тысяч рублей после ареста автомобиля

