В Екатеринбурге экстремал привязал «бублик» к машине и гонял по центру города

Ночью 16 января екатеринбуржец устроил заезд по центру города на «бублике», привязанному к автомобилю.

Судя по видео, снятому друзьями молодого человека, заезд он начал на площади Кирова перед УрФУ. Оттуда он доехал до центра города. Экстремал лавировал в потоке автомобилей, он пытался управлять движением «бублика» с помощью троса. Video: YouTube-канал "Истории из России" В ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что по правилам ПДД перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. Теперь екатеринбуржцу грозит штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение ст. 12.12 КОАП. Подобные действия как со стороны водителя, так и пассажира являются недопустимыми и потенциально опасными,рассказали Е1 в ведомстве.

