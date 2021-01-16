В Екатеринбурге экстремал привязал «бублик» к машине и гонял по центру города

Судя по видео, снятому друзьями молодого человека, заезд он начал на площади Кирова перед УрФУ. Оттуда он доехал до центра города.
Экстремал лавировал в потоке автомобилей, он пытался управлять движением «бублика» с помощью троса.
В ГИБДД по Екатеринбургу пояснили, что по правилам ПДД перевозка людей вне кабины автомобиля запрещена. Теперь екатеринбуржцу грозит штраф в размере одной тысячи рублей за нарушение ст. 12.12 КОАП.
Подобные действия как со стороны водителя, так и пассажира являются недопустимыми и потенциально опасными,рассказали Е1 в ведомстве.