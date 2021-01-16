В екатеринбургском ледовом городке появились персонажи из «Изумрудного города»

В екатеринбургском ледовом городке появились персонажи из «Изумрудного города»

Сегодня, 17:23ОбществоPhoto: pixabay
В Екатеринбурге местные художники разрисовали ледовый городок изображениями персонажей из «Изумрудного города».

В мероприятии приняли участие как начинающие художники, так и более старшее поколение, сообщает Е1. Мероприятие, по словам организатора Максима Фирсова, состоит из двух частей: ледовые граффити и ледолазание.

Сейчас пришли альпинисты, будут вешать трассу, завтра у нас будет ледолазание,рассказал Максим Фирсов.

Он отметил, что в результате у каждого художника получилась «индивидуальная» концепция. В процессе команда столкнулась с некоторыми сложностями. Краска разъедала лед, поэтому пришлось загрунтовать часть конструкции.

А с других сторон, где был голый лед, краска скатывалась в паутинку. Мы подсмотрели стиль нанесения краски у одного из наших ребят, так и вышли из положения,отметил организатор.

Video:YouTube-канал "Истории из России"

Напомним, 25 декабря в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок на Театральной площади. Он посвящен мотивам произведения Александра Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и прекрасной царевне Лебеди».

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