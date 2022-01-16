Минздрав отказался предоставить данные о лечении умершей от рака тагильчанки

В официальном запросе TagilCity.ru попытался узнать, какое лечение было назначено девушке, проведена ли проверка по факту ее смерти и есть ли виновные в этом. По словам ведомства, запрашиваемые редакцией данные являются врачебной тайной.
Предоставление информации по случаю оказания медицинской помощи Федосовой С. в ваш адрес действующим законодательством не предусмотрено,сообщил в официальном ответе заместитель министра Ирена Базите.
По этой же причине отказалась комментировать ситуацию и заведующая женской консультацией Евгения Михайлиди.
Напомним, родственники 32-летней Светланы Федосовой обвиняют врачей женской консультации ЦГБ № 1, которые, по их мнению, не диагностировали болезнь во время. Девушка умерла в сентябре 2020 года от рака шейки матки.
Редакция TagilCity.ru планирует связаться с родными Светланы, чтобы узнать о результатах проверки по факту ее смерти.