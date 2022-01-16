На Среднем Урале коронавирусом за сутки заболели 564 человека и 731 выздоровел

На Среднем Урале коронавирусом за сутки заболели 564 человека и 731 выздоровел
На Среднем Урале коронавирусом за сутки заболели 564 человека и 731 выздоровел
Сегодня, 17:30ОбществоФото: 1MI
В Свердловской области на 16 января зарегистрировано 564 новых случаев заболевания коронавирусом. Это меньше чем вчера на 48 человек.

В Свердловской области за последние сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 564 человек, 731 пациент закрыл больничный лист и 20 свердловчан скончались. Из-за этого общие показатели по COVID-19 вновь изменились.

Фото:стопкоронавирус.рф

С начала пандемии, на 16 января этого года, на Среднем Урале выявлено 205 614 случаев заболевания, выздоровели — 180 063 человека. И еще 9 745 скончались, сообщает федеральный оперативный штаб.

Фото:стопкоронавирус.рф

Заболеваемость в регионе остается одной из самых высоких в Российской Федерации, отмечается в аналитических данных. На 16 января врачи местных ковидных стационаров ведут борьбу за жизни 326 пациентов, состояние которых оценивается как тяжелое.

Все эти заболевшие сейчас в реанимационных отделениях, из них 139 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В состоянии средней тяжести пребывают 1 649 пациентов. Остальные — в удовлетворительном.

Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбург
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