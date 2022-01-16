По Екатеринбургу средь бела дня проехала военная техника

По Екатеринбургу средь бела дня проехала военная техника
По Екатеринбургу средь бела дня проехала военная техника
Сегодня, 16:54ОбществоФото: пресс-служба ЦВО
Жители Екатеринбурга 16 января наблюдали проезд военной колонны. Техника двигалась в сторону железнодорожной станции.

Военную технику наблюдали на улице Челюскинцев. По сообщениям горожан в соцсетях, это была не одна-две машины, а в несколько раз больше. Кроме грузовиков на базе платформы «КамАз», к станции Кольцово перебрасывали машины на гусеничном ходу, в том числе обеспечения связи. А также бронетранспортеры, танки, орудия, автоцистерны с горючим и прочие.

Как выяснилось позже, ни о каких боевых действиях речь не идет. В пресс-службе Центрального военного округа Е1 пояснили: это очередные учения. Отрабатывается переброска военной техники на полигоны, в том числе и железнодорожным транспортом.

Подобные тренировки в ЦВО проводятся периодически. В ходе них отрабатываются самые различные маневры, которые необходимы в условиях реального боя и проведении контртеррористических операций.

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