По Екатеринбургу средь бела дня проехала военная техника

Военную технику наблюдали на улице Челюскинцев. По сообщениям горожан в соцсетях, это была не одна-две машины, а в несколько раз больше. Кроме грузовиков на базе платформы «КамАз», к станции Кольцово перебрасывали машины на гусеничном ходу, в том числе обеспечения связи. А также бронетранспортеры, танки, орудия, автоцистерны с горючим и прочие.