Проект «Точка опоры» общественников из Нижнего Тагила выиграл грант президента

Проект «Точка опоры» общественников из Нижнего Тагила выиграл грант президента
Проект «Точка опоры» общественников из Нижнего Тагила выиграл грант президента
Сегодня, 12:51ОбществоФото: pixabay
Представители «Города добрых людей» из Нижнего Тагила выиграли президентский грант. Проект «Точка опоры» для подростков благодаря финансовой поддержке государства стартует 1 февраля.

О своей победе общественная организация «Город добрых людей» из Нижнего Тагила сообщила на своей странице в соцсетях. «Точка опоры», с которой тагильчане заявились на грант президента РФ Путина, является продолжением социально-театрального проекта для подростков.

С 1 февраля наши партнеры — команда психологов АНО «Центр семейной терапии и консультирования» начинают реализацию городского социального проекта «Команды поддержки ребенку и семье», рассказали общественники.

В рамках данной программы будет развиваться и реализовываться идея помощи семьям, попавшим в тяжелую ситуацию, например, пережившим травмы и жестокое обращение. Также в рамках данного проекта смогут нормализовать отношения в семье и тагильчане с детьми. По словам представителей общественной организации, помощь детям и подросткам будет оказана бесплатно благодаря поддержке государства.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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