Проект «Точка опоры» общественников из Нижнего Тагила выиграл грант президента

В рамках данной программы будет развиваться и реализовываться идея помощи семьям, попавшим в тяжелую ситуацию, например, пережившим травмы и жестокое обращение. Также в рамках данного проекта смогут нормализовать отношения в семье и тагильчане с детьми. По словам представителей общественной организации, помощь детям и подросткам будет оказана бесплатно благодаря поддержке государства.