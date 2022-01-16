Свердловчане смогут круглосуточно пожаловаться на плохую уборку снега

Свердловчане смогут круглосуточно пожаловаться на плохую уборку снега
Свердловчане смогут круглосуточно пожаловаться на плохую уборку снега
Сегодня, 22:16ОбществоФото: Максим БОТАЛОВ / 1mi
Для более качественной очистки дорог в Свердловской области заработали две «горячие линии».

В Свердловской области продолжается борьба со снегом. Чтобы выявить пробелы в очитке дорог регионального значения, а также для ее более качественного мониторинга, организована работа круглосуточной дорожной диспетчерской службы: (343) 261-79-83.

По сообщению пресс-службы правительства региона, данная организация действует к тесном контакте с управлениями ГИБД, МЧС, региональным Гидрометом, и пассажирскими автотранспортными предприятиями. Еще замечания водителей принимают в областном управлении автомобильных дорог. Номер горячей линии: (343) 262-50-65.

Ранее TagilCity сообщал о «Кулибине» из поселка Уралец. Устав от обещаний чиновников, мужчина прикрутил к своей мотособаке отвал и начал самостоятельно бороться с заснеженностью улицы.

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