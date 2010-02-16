Книга «Хребет России» выйдет в феврале

Как сообщает РИА Новости, книга написана в стиле "Намедни" - своеобразная увлекательная энциклопедия-расследование. Ориентировочная дата ее выхода - 24 февраля. Четырехсерийный документальный фильм "Хребет России" будет идти в эфире Первого канала каждый вторник марта.