Книга «Хребет России» выйдет в феврале
16 февраля 2010, 16:45ОбществоArtem
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Книга «Хребет России» по одноименному телепроекту сценариста Алексея Иванова и тележурналиста Леонида Парфенова, в которую вошли 100 очерков и около 600 фотографий, посвященных истории, природе и культуре Урала, выйдет в конце февраля.
Как сообщает РИА Новости, книга написана в стиле "Намедни" - своеобразная увлекательная энциклопедия-расследование. Ориентировочная дата ее выхода - 24 февраля. Четырехсерийный документальный фильм "Хребет России" будет идти в эфире Первого канала каждый вторник марта.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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