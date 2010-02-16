Косметолог из г. Нижний Тагил – в пятерке лучших мастеров России

Ирина Файдрова заняла 4-е место на всероссийском конкурсе косметологов и массажистов. Конкурс был открытым, поэтому в нем состязались не только российские мастера, но и косметологи из Польши, Белоруссии, Украины, Латвии. Всего за звания лучших из лучших боролись 68 участников. Все они победители региональных отборочных туров. Так, Ирина Файдрова заняла на Урале первое место и получила путевку на всероссийский конкурс. Как рассказала нам руководитель сети салонов «Персона» Татьяна Зенкова, 4-е место в такой жесткой конкуренции профессионалов говорит об очень высоком мастерстве тагильчанки.