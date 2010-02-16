Легендарную студию The Beatles выставили на торги
16 февраля 2010, 16:40ОбществоArtem
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Знаменитая звукозаписывающая студия на Эбби-роуд, прославленная группой The Beatles, выставлена на продажу.
Владелец - компания EMI рассчитывает получить десятки миллионов долларов. EMI купила этот дом на Эбби-роуд в 1929 году. В этой студии записывались не только The Beatles, но Pink Floyd, Radiohead и другие музыканты.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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