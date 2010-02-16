Миграционная служба готовится выдавать 10-тилетние загранпаспорта
16 февраля 2010, 17:32ОбществоArtem
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Органы свердловского управления ФМС начинают замену программного обеспечения основных терминалов.
Сделано это для перехода Миграционной службы к выдаче биометрических паспортов нового образца. Напомню, что срок их действия составит 10 лет. По плану, замена программного обеспечения пройдет с 17 по 27 февраля. А с начала марта свердловчане могут обращаться за выдачей "десятилетних" документов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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