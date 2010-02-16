Миграционная служба готовится выдавать 10-тилетние загранпаспорта

Сделано это для перехода Миграционной службы к выдаче биометрических паспортов нового образца. Напомню, что срок их действия составит 10 лет. По плану, замена программного обеспечения пройдет с 17 по 27 февраля. А с начала марта свердловчане могут обращаться за выдачей "десятилетних" документов.