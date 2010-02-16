Миллионер пожертвует свое состояние на благотворительность
16 февраля 2010, 16:33ОбществоArtem
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Австрийский миллионер Карл Рабедер заявил, что богатство - зло, и решил пожертвовать свое состояние на благотворительность.
Активы Рабедера оценивают в 3 миллиона евро. Он уже продал машину и коллекцию планеров - Рабедер был чемпионом Австрии по планеризму. Сейчас он готов расстаться и с шале в Альпах стоимостью в 1,5 миллиона евро, оно будет разыграно в лотерее. Билеты продаются в Интернете. Все вырученные деньги пойдут в фонд австрийца "Мой микрокредит". В странах Латинской Америки компания выдает нуждающимся займы размером от 25 до 100 евро.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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