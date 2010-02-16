Надевать на детей яркую одежду со светоотражающими полосками советуют родителям госавтоинспекторы

Это поможет водителям вовремя увидеть вашего ребенка на дороге. Случаи травмирования детей-пешеходов не прекращаются. При этом, в большинстве виноваты взрослые. Инспекторы подчеркивают, что родители сами, особенно в присутствии ребенка, должны соблюдать все правила дорожного движения и объяснять, почему это важно.