НТМК готов производить колёса для высокоскоростного поезда «Сапсан»
16 февраля 2010, 18:20ОбществоArtem
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Об этом заявил управляющий директор комбината Алексей Кушнарёв.
Высокоскоростная ветка, по которой курсирует «Сапсан», напомню, связывает Москву и Санкт-Петербург. Она была запущена в конце прошлого года. Алексе кушнарёв сообщил, что на прошлой неделе в адрес компании «Российские железные дороги» от комбината было направлено письмо с предложением о поставке для поезда колёс отечественного производства, вместо используемых в настоящее время проблемных итальянских аналогов. Сейчас НТМК ждёт ответа от перевозчика.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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