НТМК готов производить колёса для высокоскоростного поезда «Сапсан»

Высокоскоростная ветка, по которой курсирует «Сапсан», напомню, связывает Москву и Санкт-Петербург. Она была запущена в конце прошлого года. Алексе кушнарёв сообщил, что на прошлой неделе в адрес компании «Российские железные дороги» от комбината было направлено письмо с предложением о поставке для поезда колёс отечественного производства, вместо используемых в настоящее время проблемных итальянских аналогов. Сейчас НТМК ждёт ответа от перевозчика.