Памятник православным покровителям семьи появится на Среднем Урале

Как напоминает «Новоый Регион» 8 июля 2008 года праздник в честь Петра и Февронии Муромских получил официальный статус Дня семьи, любви и верности. А в минувшие выходные архиепископ Викентий благословил начать работы по отливке памятника. Высота скульптурной композиции - пять метров. Князь Петр и его молодая супруга будут изображены на фоне ладьи. Планируется, что памятник будет установлен в Историческом сквере Екатеринбурга уже в апреле.