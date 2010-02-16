Памятник православным покровителям семьи появится на Среднем Урале
16 февраля 2010, 16:49ОбществоArtem
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Памятник благоверным Петру и Февронии Муромским будет установлен в Екатеринбурге.
Как напоминает «Новоый Регион» 8 июля 2008 года праздник в честь Петра и Февронии Муромских получил официальный статус Дня семьи, любви и верности. А в минувшие выходные архиепископ Викентий благословил начать работы по отливке памятника. Высота скульптурной композиции - пять метров. Князь Петр и его молодая супруга будут изображены на фоне ладьи. Планируется, что памятник будет установлен в Историческом сквере Екатеринбурга уже в апреле.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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