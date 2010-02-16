Самому старому в мире парикмахеру 99 лет и он до сих пор стрижет
16 февраля 2010, 16:54ОбществоArtem
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Cамый старый в мире парикмахер живет в США. Как пишет ГородФМ, за свою жизнь он сумел подстричь четыре поколения горожан.
Имя Энтони Мансинелли занесено в Книгу рекордов Гиннесса. В марте ему исполнится 99 лет. Карьеру парикмахера мужчина начал в 12. Когда-то его стрижка стоила 25 центов, а сейчас - 12 долларов, - говорит Мансинелли. Его называют "ходячей энциклопедией". Этот человек пережил Великую депрессию, Вторую Мировую войну и несколько десятков президентов. Несмотря на почтенный возраст, парикмахер-ветеран обслуживает в день до 30 клиентов, предлагая стрижку и бритье. О выходе на пенсию он даже не задумывается.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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